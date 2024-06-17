Россиян захотели избавить от навязчивых рекомендаций в интернете

«Известия»: РКН предложил наладить работу рекомендательных систем

Роскомнадзор предложил наладить работу рекомендательных систем (РС) в интернете с учетом пожеланий пользователей. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что регулятор захотел изменить условия показа объявлений. Согласно одной из идей, россияне смогут дать согласие на просмотр подобного контента. Специалисты обратили внимание на то, что сейчас пользователи до конца не понимают принцип работы РС и показа предложений.

«Также одна из основных функций рекомендательных систем — удержание внимания и повышение эффективности предлагаемого контента. Опасность состоит в формировании у пользователей зависимости от алгоритмов. У алгоритмов нет моральных установок, есть цели, закладываемые и управляемые владельцами и разработчиками», — подчеркнул менеджер Руслан Юсуфов.

Также Роскомнадзор рассматривает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов от угрозы мошенничества. Согласно информации ведомства, сейчас наблюдается многократный рост звонков злоумышленников из Украины и других стран.