Россиянам назвали опасные в жару напитки

Врач Тяжельников: в жару нельзя пить сладкую газировку, кофе и крепкий чай

Сладкую газировку, кофе и крепкий чай, а также алкоголь следует исключить из рациона в жару. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.

«В жару не стоит пить сладкие газированные напитки. Содержащийся в них сахар не позволяет утолить жажду и только усилит обезвоживание. Кроме того, вместе с напитком вы получите много лишних калорий», — уточнил он.

По словам медика, в жаркую погоду категорически нельзя употреблять алкоголь, причем не только крепкий. Он увеличивает нагрузку на сердце и сосуды и в целом на весь организм. Употребление алкогольных напитков может спровоцировать и другие неприятные последствия для здоровья.

Как отметил Тяжельников, общая рекомендация — пить в день не менее 2,5 литров. При этом пить нужно чистую воду во время появления жажды и каждый час небольшими порциями, примерно 100 миллилитров, чтобы не перегружать почки.

Кроме того, к воде можно добавить сок лимона, ягоды или мяту. Также можно выпить травяной чай, несладкий морс, компот или слабоминерализованную воду. Все напитки должны быть прохладными, но не ледяными.

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