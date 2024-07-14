Стрелявшего в Трампа мужчину изначально могли держать на прицеле

Политолог Михеев: полиция могла ликвидировать стрелка Трампа по команде

Российский политолог Сергей Михеев рассказал, что стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа мужчину могли изначально держать на прицеле. Соответствующий комментарий приводит РИА Новости.

По мнению эксперта, на это указывает быстрая ликвидация стрелка. Как только полиция получила команду, его сразу ликвидировали. При этом Михеев отметил, что предположения о подстроенном командой Трампа покушении далеки от реальности.

«Разговоры о "самостреле" крайне сомнительны. Понятно, кому они выгодны. В случае "самострела" вряд ли целились бы в голову», — объяснил собеседник агентства и уточнил, что для имитации покушения лучше подойдет отравление.

Ранее эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов назвал ошибку охраны Трампа. По мнению специалиста, соответствующие службы должны были выявить и взять под контроль все возможные огневые точки еще до начала митинга, но они этого не сделали.