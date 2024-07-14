Названа ошибка охраны Трампа

Эксперт Фефелов: охрана позволила стрелку беспрепятственно видеть Трампа

Охрана экс-президента США Дональда Трампа позволила стрелку беспрепятственно видеть свою цель. Ошибку сотрудников безопасности назвал эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов, его цитирует RT.

Соответствующие службы должны были выявить и взять под контроль все возможные огневые точки еще до начала митинга. Однако охрана этого не сделала, заявил Фефелов. Кроме того, эксперт не заметил, чтобы сотрудники службы безопасности использовали бронепалки или зонты, которыми можно было бы скрыть кандидата в президенты от обзора стрелка.

После выстрела охрана сперва закрыла политика своими телами, а после того дала ему поднять голову, чего нельзя допускать. На месте митинга мог находиться сообщник стрелка, который открыл бы огонь с другой позиции, добавил Фефелов.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из винтовки AR-15, когда политик говорил о проблеме мигрантов. Трамп прижал руку к уху и упал на землю. После того как охрана отчиталась о ликвидации стрелка, Трамп попросил позволить ему обуться и поднять кулак, чтобы продемонстрировать сторонникам, что с ним все в порядке.

Фотограф газеты The New York Times (NYT) Даг Миллс смог поймать момент, как выпущенная пуля летит в миллиметрах от головы Трампа. Само фото и комментарий фотографа опубликованы на сайте издания. После выстрелов бывший президент встал и сказал: «»Боритесь, боритесь, боритесь».