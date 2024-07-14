В «Абрау-Дюрсо» оценили угрозу лесного пожара для виноградников

«Абрау-Дюрсо»: виноградники находятся вне угрозы пожара

Лесной пожар в Краснодарском крае не угрожает помещениям и виноградникам «Абрау-Дюрсо», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«На данный момент инфраструктура центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара», — говорится в заявлении.

В «Абрау-Дюрсо» подчеркнули, что следят за развитием событий и находятся в контакте с МЧС и местной администрацией.

Ранее в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае начался пожар. С территорий нескольких туристических баз эвакуировали людей.