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22:44, 14 июля 2024Россия

В «Абрау-Дюрсо» оценили угрозу лесного пожара для виноградников

«Абрау-Дюрсо»: виноградники находятся вне угрозы пожара
СюжетЛесные пожары:

Фото: Денис Бочаров / news.ru / Globallookpress.com

Лесной пожар в Краснодарском крае не угрожает помещениям и виноградникам «Абрау-Дюрсо», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«На данный момент инфраструктура центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара», — говорится в заявлении.

В «Абрау-Дюрсо» подчеркнули, что следят за развитием событий и находятся в контакте с МЧС и местной администрацией.

Ранее в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае начался пожар. С территорий нескольких туристических баз эвакуировали людей.

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      Сергей Грехов
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