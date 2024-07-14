Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:16, 14 июля 2024Мир

В Израиле заявили о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС

ЦАХАЛ: ВВС Израиля ликвидировали командира бригады ХАМАС Рафиа Саламу

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в результате удара по сектору Газа ликвидировали командира бригады ХАМАС Рафиа Саламу. Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу сообщает ТАСС.

По данным израильской армии, командир боевой бригады Салама был одним из ближайших соратников командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и был причастен к организации нападения на фестиваль 7 октября 2023 года. В этот день палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Тель-Авив назвал нападение войной и начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Представители израильской стороны не сообщают о судьбе самого ад-Дейфа, занимающего второе место в иерархии ХАМАС. При этом его называют главной целью удара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что у израильской стороны пока нет подтверждения ликвидации военного лидера ХАМАС и назвал этот удар поворотным моментом в израильской военной кампании.

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о прекращении непрямых переговоров с Израилем по урегулированию конфликта в секторе Газа. Официальный представитель движения Иззат ар-Ришк заявил, что информация о решении прекратить переговоры в ответ на атаку израильских сил близ Хан-Юниса — попытка эскалации со стороны Биньямина Нетаньяху. По его словам, она служит целью заблокировать договоренности, которые «могли бы остановить агрессию против палестинского народа».

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Без них никакой зловредной деятельности ГУР и СБУ не было бы». Захарова раскрыла роль США в покушениях на Путина

      В России отреагировали на заявление Киева о желании главкома ВСУ капитулировать

      Стрелявшего в Трампа мужчину изначально могли держать на прицеле

      Рогов объяснил роль Урожайного для дальнейшего хода СВО

      Зеленский разочаровался в Байдене

      В России поиски пропавшего подростка с ДЦП остались без результата

      Мужчина из Германии расправился с семьей

      В Кремле заявили о повышенном внимании к выборам в США

      В Новороссийске отдыхающих эвакуировали с баз отдыха

      Советники Трампа рассказали о его состоянии после покушения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше