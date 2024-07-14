В Израиле заявили о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС

ЦАХАЛ: ВВС Израиля ликвидировали командира бригады ХАМАС Рафиа Саламу

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в результате удара по сектору Газа ликвидировали командира бригады ХАМАС Рафиа Саламу. Об этом со ссылкой на армейскую пресс-службу сообщает ТАСС.

По данным израильской армии, командир боевой бригады Салама был одним из ближайших соратников командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и был причастен к организации нападения на фестиваль 7 октября 2023 года. В этот день палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Тель-Авив назвал нападение войной и начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Представители израильской стороны не сообщают о судьбе самого ад-Дейфа, занимающего второе место в иерархии ХАМАС. При этом его называют главной целью удара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что у израильской стороны пока нет подтверждения ликвидации военного лидера ХАМАС и назвал этот удар поворотным моментом в израильской военной кампании.

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о прекращении непрямых переговоров с Израилем по урегулированию конфликта в секторе Газа. Официальный представитель движения Иззат ар-Ришк заявил, что информация о решении прекратить переговоры в ответ на атаку израильских сил близ Хан-Юниса — попытка эскалации со стороны Биньямина Нетаньяху. По его словам, она служит целью заблокировать договоренности, которые «могли бы остановить агрессию против палестинского народа».