В Краснодарском крае огонь перекинулся на три базы отдыха во время лесного пожара

На Кубани пожар перекинулся на базы отдыха «Романтик», «Моряк» и «Строитель»

На Кубани огонь перекинулся на три дома отдыха во время лесного пожара. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В числе пострадавших турбаз — «Романтик», «Моряк» и «Строитель». При этом на территории базы «Романтик» огнем оказались охвачены 11 строений. Отмечается, что причиной данных возгораний стали сильный ветер и быстрое распространение пожара.

«Отдыхающие заранее эвакуированы, всего 176 человек, среди них — 48 детей», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что сотни человек, включая детей, эвакуировали из зоны лесного пожара между Анапой и Абрау-Дюрсо.