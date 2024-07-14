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19:30, 14 июля 2024Бывший СССР

В Литве одобрили закон об ограничении бесплатного проживания беженцев с Украины

Сейм Литвы решил ограничить бесплатное проживание украинских беженцев

Фото: Europa Press / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Литовский сейм в первом чтении одобрил законопроект об ограничении срока бесплатного проживания для беженцев с Украины. Об этом в воскресенье, 14 июля, в своем Telegram-канале сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным источника, свыше 60 процентов украинских беженцев нашли на территории страны работу и теперь власти хотят обязать их подавать декларацию о доходах. На текущий момент для получивших временную защиту иностранцев, требующих компенсацию на аренду жилья, действуют исключения.

За 2023 год власти Литвы потратили на бесплатное проживание беженцев порядка 1,4 миллиона евро. За первые три месяца текущего года — свыше 300 тысяч.

25 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Европы ужесточить условия для украинских беженцев.

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      Владимир Седов
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