В Новороссийске отдыхающих эвакуировали с баз отдыха

Глава Новороссийска Кравченко: отдыхающих эвакуировали с баз отдыха из-за пожара

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об эвакуации отдыхающих с баз отдыха в районе Сухой щели из-за возгорания лесного массива. Их направят в безопасное место. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным градоначальника, в ликвидации пожара участвуют все оперативные службы. Кравченко попросил людей воздержаться от поездок в данном направлении, чтобы не затруднять движение техники, задействованной в тушении.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. С возгоранием борются 46 сотрудников пожарно-спасательных частей, 12 единиц спецтехники, 45 добровольных пожарных дружин и волонтеров и 6 единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика направлено по расчету лесопожарного центра.

