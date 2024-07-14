В российском городе произошло массовое ДТП

МВД: четыре человека пострадали в массовом ДТП в Санкт-Петербурге

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на 38-м километре КАД, произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД России.

По данным МВД, 20-летний водитель не справился с управлением автомобиля «Газель» и совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль Daewoo Nexia. От удара «Газель» отбросило в третий ряд КАД, где произошло столкновение с автомобилем Kia Sportage. После Kia столкнулась уже с Nissan Qashqai.

Водители «Газели», Daewoo Nexia и его пассажиры находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Угличском районе Ярославской области при столкновении машин Renault Sandero и Opel Meriva пострадали восемь человек — четверо детей и четверо взрослых. Россияне получили травмы различной степени тяжести.