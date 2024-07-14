Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 14 июля 2024Россия

В ЦУМе лифт с двумя пассажирами резко поехал вверх и врезался в опоры

В ЦУМе лифт с людьми резко поднялся на восемь этажей в вверх и врезался в опоры

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Два человека пострадали после ЧП на складе московского ЦУМа. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, около 8:00 мск мужчина и женщина вошли в складской лифт на Коптевской улице. Устройство дало внезапный сбой — лифт резко поехал вверх с 6-го этажа на 14-й и на большой скорости ударился в опоры. Находившихся внутри людей сильно подбросило — оба ударились об потолок и получили множество переломов. Сейчас врачи борются за их жизнь, состояние оценивается как крайне тяжелое.

11 июля сообщалось, что в одной из московских поликлиник лифт рухнул с высоты 15-го этажа.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В Раде заявили о готовности главкома ВСУ Сырского капитулировать

      Сторонники Трампа выпустили мерч с его фото после покушения

      Эксперт рассказал о шансах Трампа на победу после покушения

      В ЦУМе лифт с двумя пассажирами резко поехал вверх и врезался в опоры

      В Кремле оценили заявления о вступлении Украины в НАТО

      Глава РФС оценил поведение оскорбившего сербов на Евро футболиста «Рубина»

      В России высказались о покушении на Трампа

      Военный из США назвал покушение на Трампа началом крайне опасного периода

      Появились новые подробности о личности ликвидированного стрелка на митинге Трампа

      Песков заявил о глубокой конфронтации между Россией и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше