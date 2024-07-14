В ЦУМе лифт с двумя пассажирами резко поехал вверх и врезался в опоры

В ЦУМе лифт с людьми резко поднялся на восемь этажей в вверх и врезался в опоры

Два человека пострадали после ЧП на складе московского ЦУМа. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, около 8:00 мск мужчина и женщина вошли в складской лифт на Коптевской улице. Устройство дало внезапный сбой — лифт резко поехал вверх с 6-го этажа на 14-й и на большой скорости ударился в опоры. Находившихся внутри людей сильно подбросило — оба ударились об потолок и получили множество переломов. Сейчас врачи борются за их жизнь, состояние оценивается как крайне тяжелое.

11 июля сообщалось, что в одной из московских поликлиник лифт рухнул с высоты 15-го этажа.