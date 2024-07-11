Лифт с людьми рухнул с 15 этажа в московской поликлинике

В московской поликлинике лифт рухнул с 15 этажа, есть жертва

В одной из московских поликлиник лифт рухнул с высоты 15-го этажа. Жертвой стал один человек, сообщает Telegram-канал Mash.

32-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

По предварительным данным, еще один человек пострадал. Подробностей о его состоянии не приводится. Канал отмечает, что пациентов в лифте не было, поскольку здание находилось на ремонте.

Ранее в Татарстане лифт сорвался из-за отключения света. Пострадавших нет. Местные жители узнали о случившемся, услышав удар кабины, после чего связались с управляющей компанией.