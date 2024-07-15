14-летнюю российскую школьницу жестоко избили на пустыре

В петербургском поселке Парголово 14-летнюю школьницу жестоко избили на пустыре

В петербургском поселке Парголово 14-летнюю школьницу жестоко избили на пустыре. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, девочка пояснила, что на нее напали знакомые подростки. Несовершеннолетнюю со множественными ушибами головы и тела доставили в детскую поликлинику Выборгского района Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, обидчики снимали издевательства над школьницей на видео. После оказания медицинской помощи девушку-подростка отпустили.

Полиция организовала проверку, устанавливаются личности избивавших и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске подростки избили и изнасиловали 13-летнюю школьницу. Спасти девочку удалось ее матери, которая в поисках дочери случайно заглянула в машину, в которой происходило надругательство.