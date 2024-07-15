Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:56, 15 июля 2024Россия

14-летнюю российскую школьницу жестоко избили на пустыре

В петербургском поселке Парголово 14-летнюю школьницу жестоко избили на пустыре

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В петербургском поселке Парголово 14-летнюю школьницу жестоко избили на пустыре. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, девочка пояснила, что на нее напали знакомые подростки. Несовершеннолетнюю со множественными ушибами головы и тела доставили в детскую поликлинику Выборгского района Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, обидчики снимали издевательства над школьницей на видео. После оказания медицинской помощи девушку-подростка отпустили.

Полиция организовала проверку, устанавливаются личности избивавших и обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске подростки избили и изнасиловали 13-летнюю школьницу. Спасти девочку удалось ее матери, которая в поисках дочери случайно заглянула в машину, в которой происходило надругательство.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Байден допустил оговорки в выступлении о покушении на Трампа. На Западе их назвали вопиющими

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на россиян кредиты

      Трамп попросил своего бывшего оппонента выступить на съезде партии

      Российскому углю нашли новые рынки сбыта

      Российский онлайн-ретейлер добавил опцию дозаказа товаров

      Россияне согласились отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета

      Мать найденного в чемодане девятилетнего мальчика признала вину в расправе над ним

      Уехавший из России телеведущий назвал себя израильтянином

      «Роснано» досрочно погасило часть долга

      На Украине допустили увеличение военных патрулей на улицах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше