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17:16, 15 июля 2024Из жизни

77 черных дельфинов выбросились на берег

В Шотландии стая из 77 черных дельфинов выбросилась на берег

Фото: Huon Aquaculture / Getty Images

Стая из 77 гринд выплыла на мелководье Оркнейских островов в Шотландии. Об этом сообщается на сайте британской благотворительной организации по спасению морских млекопитающих British Divers Marine Life Rescue (BDMLR).

BDMLR получила сообщение о массовом выбросе гринд, которых также называют черными дельфинами, утром 11 июля. К тому времени, когда спасатели прибыли на место происшествия, животные находились на берегу несколько часов. В стае были взрослые самцы и самки, а также детеныши. Из 77 особей были живы только 12.

Сотрудники BDMLR начали оказывать помощь выжившим особям, чтобы те смогли вернуться в воду во время прилива. Однако эти гринды так и не смогли выбраться с мели, поскольку под собственном весом увязли в мягком песке. Чтобы они не мучились, их усыпили.

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Причина выброса гринд на берег неизвестна. «Черные дельфины невероятно общительны, поэтому вполне возможно, что на берег выплыла лишь одна особь, а остальные последовали за ней», — предположила сотрудница организации. Тела гринд заберут на экспертизу, чтобы определить обстоятельства их появления на пляже.

Как пишет The Guardian, в 2023 году на шотландском острове Льюис оказались 55 гринд. Тогда удалось спасти лишь одну особь.

Ранее сообщалось, что биологам и волонтерам удалось спасти около сотни черных дельфинов, оказавшихся на берегу в штате Западная Австралия. Специалисты опасаются, что спасенные гринды могут снова вернуться.

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      Юлия Юткина
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