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19:19, 15 июля 2024Экономика

Американского производителя упаковки передадут под контроль Адыгее

Российские активы производителя упаковки Silgan Holdings отдадут властям Адыгеи

Кадр: Silgan Closures / YouTube

Собственность американского производителя металлической упаковки для пищевых продуктов Silgan Holdings в России передадут под управление АО «Корпорация развития Республики Адыгея». Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона Мурата Кумпилова сообщает «Интерфакс».

Корпорация полностью принадлежит властям Адыгеи. Указ о передаче активов Silgan во временное государственное управление на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин.

Власти республики отметили, что решение принято для восстановления и стабильного функционирования производства, сохранения рабочих мест и компетенций по выпуску упаковки. В пресс-релизе добавили, что бездействие собственника, резидента недружественного государства, привело к остановке работы фабрик.

Головной офис Silgan Holdings находится в штате Коннектикут, в Европе компания владеет рядом фабрик. Непосредственно российские «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и «Силган Метал Пэкаджинг Энем» контролировались австрийским подразделением компании. Причина передачи активов под управление России не указывалась.

Как следует из отчетности обеих компаний, в 2022 году объем их бизнеса резко сократился. В 2023 году российские предприятия Silgan, если судить по их финансовой отчетности, активной деятельности не вели.

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