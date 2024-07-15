Американского производителя упаковки передадут под контроль Адыгее

Российские активы производителя упаковки Silgan Holdings отдадут властям Адыгеи

Собственность американского производителя металлической упаковки для пищевых продуктов Silgan Holdings в России передадут под управление АО «Корпорация развития Республики Адыгея». Об этом со ссылкой на пресс-службу главы региона Мурата Кумпилова сообщает «Интерфакс».

Корпорация полностью принадлежит властям Адыгеи. Указ о передаче активов Silgan во временное государственное управление на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин.

Власти республики отметили, что решение принято для восстановления и стабильного функционирования производства, сохранения рабочих мест и компетенций по выпуску упаковки. В пресс-релизе добавили, что бездействие собственника, резидента недружественного государства, привело к остановке работы фабрик.

Головной офис Silgan Holdings находится в штате Коннектикут, в Европе компания владеет рядом фабрик. Непосредственно российские «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» и «Силган Метал Пэкаджинг Энем» контролировались австрийским подразделением компании. Причина передачи активов под управление России не указывалась.

Как следует из отчетности обеих компаний, в 2022 году объем их бизнеса резко сократился. В 2023 году российские предприятия Silgan, если судить по их финансовой отчетности, активной деятельности не вели.