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08:43, 15 июля 2024Мир

Байдена уличили в грубых оговорках о покушении на Трампа

Daily Mail: Байден несколько раз грубо оговорился о покушении на Трампа

Фото: Erin Schaff / Reuters

Президент США Джо Байден несколько раз грубо оговорился в обращении перед нацией о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Однако в своем шестиминутном обращении президент допустил несколько грубых ошибок, в том числе назвал избирательную урну "полем битвы" и назвал бывшего президента Дональда Трампа "бывшим Трампом"», — отмечается в материале.

При этом издание подчеркивает, что тон выступления президента США был нацелен на примирение страны и он был услышан. Дополнительный вес словам Байдена придал факт выступления в Овальном кабинете Белого дома на фоне флага страны. Обращения с таким фоном делаются американскими президентами в особенных случаях.

Ранее Байден, комментируя покушение на Трампа, подчеркнул, что политические страсти в США «порядочно накалились». Он также добавил, что в американском обществе «нет места насилию».

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      Максим Габриелян
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