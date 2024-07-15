Байден призвал остудить политические страсти в США

Байден на фоне покушения на Трампа призвал остудить политические страсти в США

Американский президент Джо Байден, комментируя покушение на своего предшественника и оппонента Дональда Трампа, рассказал, что политические страсти в США «порядочно накалились». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в США нет места насилию. «Мы не можем позволить себе, чтобы насилие становилось нормой», — призвал остудить политические страсти Байден. Он добавил, что существуют разногласия, и ставки на этих выборах чрезвычайно высоки.

«Однако политика никогда не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле этого слова», — подчеркнул глава государства на фоне покушения на Трампа.

Байден пообещал, что расследование покушения на Трампа будет быстрым, но при этом тщательным. О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля.