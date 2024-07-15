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23:07, 15 июля 2024Мир

Белый дом отказался комментировать закрытие уголовного дела в отношении Трампа

Карин Жан-Пьер: не комментируем закрытие уголовного дела Трампа о документах

Фото: Cheney Orr/Reuters

Белый дом отказался комментировать закрытие уголовного дела в отношении Дональда Трампа о секретных документах. Как сообщает ТАСС, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер переадресовала вопрос в Минюст США.

«Я не хочу высказывать свою точку зрения отсюда», — отметила Жан-Пьер на регулярном брифинге.

Ранее, 15 июля, стало известно, что суд во Флориде отклонил дело против Трампа, объяснив это тем, что «назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США».

Сам Трамп в связи с этим решением суда заявил, что против него должны отменить и все прочие обвинения.

В 20223 году политику предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу грозило по нему до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Сам бывший хозяин Белого дома утверждает, что не успел вернуть документы из-за спешки и большой загруженности.

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      Марина Совина
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