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18:26, 15 июля 2024Мир

Трамп прокомментировал закрытие одного из дел против него

Трамп: закрытие дела судом Флориды должно стать первым шагом к отмене остальных

Фото: Brian Snyder / Reuters

Закрытие судом Флориды дела против бывшего президента США Дональда Трампа должно стать первым шагом к отмене остальных расследований. Таким образом Трамп прокомментировал решение суда в социальной сети Truth Social.

«Отклонение беззаконного обвинения во Флориде должно стать лишь первым шагом, за которым последует отмена всех охот на ведьм (выдвинутых обвинений — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Трамп.

15 июля суд Флориды отклонил дело против бывшего американского лидера о незаконном хранении секретных документов, что, по мнению юристов, было самым серьезным обвинением, выдвинутым против Трампа.

Ранее бывший американский лидер сообщил о планах президента США Джо Байдена прекратить два судебных процесса против него.

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