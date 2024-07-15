Трамп прокомментировал закрытие одного из дел против него

Трамп: закрытие дела судом Флориды должно стать первым шагом к отмене остальных

Закрытие судом Флориды дела против бывшего президента США Дональда Трампа должно стать первым шагом к отмене остальных расследований. Таким образом Трамп прокомментировал решение суда в социальной сети Truth Social.

«Отклонение беззаконного обвинения во Флориде должно стать лишь первым шагом, за которым последует отмена всех охот на ведьм (выдвинутых обвинений — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Трамп.

15 июля суд Флориды отклонил дело против бывшего американского лидера о незаконном хранении секретных документов, что, по мнению юристов, было самым серьезным обвинением, выдвинутым против Трампа.

Ранее бывший американский лидер сообщил о планах президента США Джо Байдена прекратить два судебных процесса против него.