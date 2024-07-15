Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 15 июля 2024Мир

Трамп заявил о планах Байдена отменить судебные дела против него

Трамп: Байден попросит Минюст отменить два судебных дела
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Американский лидер Джо Байден попросит Министерство юстиции США отменить два уголовных дела против Дональда Трампа. Об этом рассказал экс-президент изданию The New York Post.

«Трамп заявил, что, по его сведениям, Байден попросит Минюст прекратить два судебных процесса против него», — приводит слова политика газета.

Однако авторы материала добавили, что «пока ничего не указывает на то, что данная мера готовится».

Ранее Байден отреагировал на покушение на Трампа на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Он заявил, что проинформирован о случившемся и «молится за него, его семью и за всех, кто был на митинге».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Байден допустил оговорки в выступлении о покушении на Трампа. На Западе их назвали вопиющими

      Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на россиян кредиты

      Трамп попросил своего бывшего оппонента выступить на съезде партии

      Российскому углю нашли новые рынки сбыта

      Российский онлайн-ретейлер добавил опцию дозаказа товаров

      Россияне согласились отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета

      Мать найденного в чемодане девятилетнего мальчика признала вину в расправе над ним

      Уехавший из России телеведущий назвал себя израильтянином

      «Роснано» досрочно погасило часть долга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше