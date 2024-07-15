Трамп заявил о планах Байдена отменить судебные дела против него

Американский лидер Джо Байден попросит Министерство юстиции США отменить два уголовных дела против Дональда Трампа. Об этом рассказал экс-президент изданию The New York Post.
«Трамп заявил, что, по его сведениям, Байден попросит Минюст прекратить два судебных процесса против него», — приводит слова политика газета.
Однако авторы материала добавили, что «пока ничего не указывает на то, что данная мера готовится».
Ранее Байден отреагировал на покушение на Трампа на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Он заявил, что проинформирован о случившемся и «молится за него, его семью и за всех, кто был на митинге».