Байден отреагировал на покушение на Трампа

Байден: рад, что Трамп в безопасности и чувствует себя хорошо

Президент США Джо Байден отреагировал на покушение на его предшественника Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Текст послания Байдена опубликован на сайте Белого дома.

«Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и за всех, кто был на митинге», — говорится в релизе.

Кроме того, Байден поблагодарил Секретную службу за работу. «В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как единая нация и осудить его»,— добавил глава государства.

Покушение на Трампа произошло вечером 13 июля, в политика стреляли во время выступления на предвыборном мероприятии в Батлере (штат Пенсильвания). После обследования в медицинском учреждении стало известно, что Трамп чувствует себя хорошо.

Человека, стрелявшего в политика, убили сотрудники Секретной службы.

