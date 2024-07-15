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10:12, 15 июля 2024Из жизни

Бешеные морские котики начали терроризировать серферов

Зараженные бешенством морские котики покусали серферов в водах ЮАР

Фото: Zhang Yudong / Xinhua / Globallookpress.com

В водах у берегов Кейптауна, ЮАР, капские морские котики, зараженные бешенством, начали терроризировать серферов. Об этом пишет The Guardian.

Странное поведение морских котиков начали замечать еще в июне. Тогда одно животное покусало нескольких человек за пару минут. Позже на берегу нашли морского котика с ранами на морде, которые, по словам биологов, могли нанести только агрессивные особи. Власти усыпили четырех животных и отправили их на экспертизу. Три из них оказались заражены бешенством. Позднее число выявленных особей, страдающих от бешенства, увеличилось до девяти.

Житель Кейптауна Ник Далл рассказал, что бешеные морские котики стали так близко подплывать к серферам, что можно увидеть пену на их усах. Один из смотрителей прибрежной зоны рассказал, что раньше плавающие радовались морским животным и пытались с ними взаимодействовать, а теперь гребут как можно дальше от них, боясь нападения.

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Сейчас ученые изучают зараженных особей, чтобы понять, как бешенство распространилось в этой популяции. Людей, укушенных морским котиком, призывают незамедлительно обращаться в больницу. При этом отмечается, что пока ни одного случая заражения среди людей выявлено не было. Биологи предполагают, что соленая вода может снижать скорость передачи вируса.

Ранее сообщалось, что в ЮАР косатка впервые в одиночку расправилась с акулой-людоедом. После нападения она уплыла с печенью акулы в зубах.

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      Юлия Юткина
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