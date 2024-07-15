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08:55, 15 июля 2024Путешествия

Больше тысячи машин скопилось в очереди на Крымском мосту

На Крымском мосту скопилась очередь из 1,1 тысячи автомобилей
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту скопилась очередь из более тысячи машин. Об этом сообщает Telegram-канал с оперативными новостями по поводу объекта.

«В очереди со стороны Тамани находится 1,1 тысячи транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — сказано в публикации.

Отмечается, что к 8:00 со стороны Керчи скопилось 300 автомобилей, время ожидания в очереди составляет около часа. При это еще к 7:00 машин с этой стороны было 145.

Движение на Крымском мосту перекрывали дважды в ночь на 15 июля — примерно с 3:20 до 5:40 и с 6:10 до 6:50.

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      Мария Борисова
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