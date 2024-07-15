Больше тысячи машин скопилось в очереди на Крымском мосту

На Крымском мосту скопилась очередь из 1,1 тысячи автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту скопилась очередь из более тысячи машин. Об этом сообщает Telegram-канал с оперативными новостями по поводу объекта.

«В очереди со стороны Тамани находится 1,1 тысячи транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — сказано в публикации.

Отмечается, что к 8:00 со стороны Керчи скопилось 300 автомобилей, время ожидания в очереди составляет около часа. При это еще к 7:00 машин с этой стороны было 145.

Движение на Крымском мосту перекрывали дважды в ночь на 15 июля — примерно с 3:20 до 5:40 и с 6:10 до 6:50.