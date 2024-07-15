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03:45, 15 июля 2024Россия

На Крымском мосту временно перерыли движение автомобилей

На Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Globalllookpress.com

На Крымском мосту временно перерыли движение автомобилей, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации от 3:38 мск.

На момент 3:00 очереди к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Краснодарского края отсутствовали. Причина перекрытия движения не уточняется.

Утром 14 июля на Крымском мосту образовалась длинная очередь из машин. Со стороны Тамани находится 720 автомобилей. Время ожидания около трех часов.

12 июля магистраль перекрывали на 40 минут. Тогда со стороны Керчи очередь на проезд состояла из 341 машины, время ожидания превышало час.

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      Марина Совина
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