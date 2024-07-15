Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:09, 15 июля 2024Бывший СССР

Бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск

Латвийского экс-депутата Европарламента Мамыкина объявили в международный розыск
Андрей Мамыкин

Андрей Мамыкин. Кадр: multinews lv / YouTube

Бывший депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Андрей Мамыкин объявлен в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине. Об этом сообщил портал LETA.

Латвийские издания сообщают, что в конце июня отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры прибалтийской республики выдал европейский ордер на арест Мамыкина

По информации портала, бывший депутат сейчас проживает в России. Уголовный процесс в его отношении был начат в 2023 году, когда он выступил в эфире телеканала «Россия 1» с высказываниями в поддержку специальной военной операции России на Украине.

Ранее в Латвии Рижский городской суд приговорил местную активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы за демонстрацию российской символики. Это ее третье уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Дональда Трампа прикрыла от пуль каратистка из России. Кто она и что о ней известно?

      Певица Бьянка подала в суд на Sony Music

      Российский фестиваль побил сразу два рекорда

      На Западе поразились разрушительной силе российского оружия

      В России ответили на слова Зеленского о необходимости участия Москвы в новом саммите

      Бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск

      В России завершился весенний призыв

      Зеленский выставил Западу требование

      Фигуранта дела генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест

      Белоруссия получит от России 100 миллиардов рублей на высокие технологии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше