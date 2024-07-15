Бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск

Латвийского экс-депутата Европарламента Мамыкина объявили в международный розыск

Бывший депутат Европейского парламента (ЕП) от Латвии Андрей Мамыкин объявлен в международный розыск за поддержку российской военной операции на Украине. Об этом сообщил портал LETA.

Латвийские издания сообщают, что в конце июня отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры прибалтийской республики выдал европейский ордер на арест Мамыкина

По информации портала, бывший депутат сейчас проживает в России. Уголовный процесс в его отношении был начат в 2023 году, когда он выступил в эфире телеканала «Россия 1» с высказываниями в поддержку специальной военной операции России на Украине.

Ранее в Латвии Рижский городской суд приговорил местную активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы за демонстрацию российской символики. Это ее третье уголовное дело.

