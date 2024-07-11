«Путин мой друг». В Латвии женщину приговорили за поддержку России. На нее завели уже третье уголовное дело

В Риге активистка Крейле получила 3 года за демонстрацию флага России

В Латвии Рижский городской суд приговорил местную активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы за демонстрацию российской символики.

Рижский городской суд сегодня приговорил к трем годам тюремного заключения (...) активистку Елену Крейле за размещение российской символики и других прославляющих [конфликт] символов Jauns

По информации обвинения, женщина в период с 7 марта по 15 июня 2023 года публично выражала свою поддержку России — в окнах своего дома она повесила самодельные российские флаги, один из которых был с надписью «Путин мой друг».

В прошлом году Крейле уже приговорили к одному году условно

Кроме самодельных флагов РФ активистка расклеила в окнах ленты в последовательности цветов российского триколора, красный плакат с российским гербом и надписью «МВД России», а также фотографию четырех женщин, одна из которых в красном платье и с символикой СССР — серпом и молотом. На заднем плане на снимке изображен российский флаг.

Прокуратура требовала для женщины 3,5 года тюрьмы. Крейле свою вину не признает.

При этом осенью 2023 года рижский суд приговорил ее к году лишения свободы условно. Будучи противницей нацизма, 16 марта 2022 года во время ежегодного шествия латышских легионеров СС. Его участники ставят целью прославить «подвиг» коллаборационистов, которые 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией у города Остров в Псковской области. Собравшиеся также возлагают цветы к памятнику Свободы в центре города. Елена Крейле пришла туда выразить протест

Тогда полиция забрала ее в участок, посадила в изолятор временного содержания на двое суток, завела административное дело и наложила штраф.

В июне на Крейле завели третье уголовное дело

В начале июня муж Елены Крейле Андрей Красноперов сообщил, что против активистки возбуждено третье уголовное дело.

На этот раз поводом стали кирпичи, которые женщина выставила у себя на окне. На одной их стороне был российский триколор, на другой — цвета флага Латвии, а также надпись «Фундамент нерушимой дружбы Латвии и России».

Красноперов добавил, что дело состоит из трех томов. При этом последний том содержит распечатанные скриншоты различных статей СМИ об активистке.

Адвокат в восторге! Мол, давненько не видела таких «шитых» дел Андрей Красноперов муж Елены Крейле

В 2022 году власти Латвии и Литвы переименовали столичные улицы, на которых расположены посольства России, в честь Украины. В частности, руководство Вильнюса переименовало безымянный переулок, где находится российская дипломатическая миссия, в улицу Героев Украины. Улица Антонияс, где расположено посольство Российской Федерации в Риге, теперь носит название Независимости Украины.