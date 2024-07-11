В Латвии женщину приговорили за флаг с надписью «Путин мой друг»

Суд в Риге приговорил активистку Крейле к 3 годам за демонстрацию флага России

В Латвии Рижский городской суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы за демонстрацию российской символики. Об этом сообщает латвийское агентство Jauns.

По данным обвинения, активистка Елена Крейле с 7 марта по 15 июня 2023 года публично выражала свою поддержку России — в окнах своего дома она повесила самодельные флаги России, один из которых был с надписью «Путин мой друг».

Кроме того, женщина расклеила в окнах ленты в последовательности цветов российского триколора, плакат красного цвета с российским гербом и надписью «МВД России» и фотографию четырех женщин, одна из которых в красном платье и с символикой СССР — серпом и молотом, а на заднем плане изображен российский флаг. Прокуратура требовала для нее 3,5 года тюрьмы.

Крейле свою вину отрицает. При этом осенью прошлого года по другому уголовному делу суд приговорил ее к одному году условного лишения за те же действия. Решение было обжаловано и должно быть рассмотрено в сентябре текущего года.

В начале июня на Елену Крейле в Латвии завели третье уголовное дело. Как рассказал ее муж Андрей Красноперов, поводом стали кирпичи, которые Елена выставила у себя на окне. По его словам, на одной их стороне был российский триколор, на другой — цвета флага Латвии. Также на кирпичах присутствовала надпись «Фундамент нерушимой дружбы Латвии и России».