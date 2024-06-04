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01:27, 4 июня 2024Бывший СССР

На активистку в Латвии завели еще одно дело из-за кирпичей с флагом России

В Латвии завели третье уголовное дело на активистку Крейле из-за флага России
Елена Крейле

Елена Крейле. Кадр: Шпроты в изгнании / YouTube

На активистку Елену Крейле в Латвии завели третье уголовное дело. Об этом сообщил ее муж Андрей Красноперов в разговоре с RT.

Он уточнил, что на этот раз поводом стали кирпичи, которые Елена выставила у себя на окне. По его словам, на одной их стороне был российский триколор, на другой — цвета флага Латвии. Также на кирпичах присутствовала надпись «Фундамент нерушимой дружбы Латвии и России».

Красноперов добавил, что дело состоит из трех томов. При этом последний том включает распечатанные скриншоты различных статей СМИ об активистке. «Адвокат в восторге! Мол, давненько не видела таких "шитых" дел», — поделился собеседник издания.

В конце мая сообщалось, что прокуратура Латвии потребовала для активистки 3,5 года тюрьмы из-за флага России.

В прошлом году суд в Риге приговорил Елену Крейле к году лишения свободы условно.

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      Марина Совина
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