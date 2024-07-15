Девушка отрезала палец любовнику и украла деньги по его отпечатку

В США девушка отрезала палец любовнику, чтобы украсть деньги с его счета

В США девушку заподозрили в том, что она расправилась со своим любовником и отрезала ему большой палец. Об этом сообщает The Washington Post.

В начале апреля 53-летнего Фазиля Теклемариама обнаружили без признаков жизни в его квартире на Пибоди-стрит в Вашингтоне. Множественные травмы указывали на то, что кто-то бил мужчину тупым предметом по голове. Кроме того, на его теле нашли порезы и ножевое ранение, а на руке отсутствовал большой палец. Ни отрезанного пальца, ни электронных устройств Теклемариама на месте происшествия не было.

Съемки уличных камер наблюдения помогли выявить четырех подозреваемых, которые заходили в квартиру Теклемариама за несколько дней до того, как было найдено его тело. Одной из подозреваемых оказалась 22-летняя Тиффани Тейлор Грей. Анонимный свидетель рассказал следователям, что она была любовницей Теклемариама. Он также сообщил, что она и ее сообщники отрезали мужчине палец, чтобы получить доступ к его счету по отпечатку и украсть деньги. Грей также якобы тратила деньги с устройств Теклемариама, оплачивая алкоголь, наркотики и поездки на такси.

Грей и ее сообщникам предъявлены обвинения, им грозят тюремные сроки.

Ранее сообщалось, что в Бразилии полиция арестовала женщину за попытку оформить кредит на умершего дядю, которого она привезла в банк на инвалидном кресле.