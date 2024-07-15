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15:04, 15 июля 2024Силовые структуры

Двух украинцев осудят за покушение на блогера-волонтера из Феодосии

СК: в Феодосии будут судить двух украинцев, пытавшихся убить блогера-волонтера

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Крыму суд рассмотрит дело двух 37 и 38-летних пособников украинских спецслужб по обвинению в покушении на общественного деятеля из Феодосии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

С декабря 2022 года по июнь 2023 года кураторы через соцсети склонили жителей Феодосии к сотрудничеству. Чтобы доказать им свою преданность, обвиняемые 22 февраля подожгли автомобиль с буквой «Z». 12 июня около подъезда многоквартирного дома по улице Земская для расправы над блогером, который оказывает помощь участникам СВО, агенты активировали установленное на мопеде самодельное взрывное устройство (СВУ). Три женщины получили осколочные ранения. Отмечается, что это была уже их вторая попытка покушения на волонтера: в первый раз дистанционно управляемое устройство не сработало. За это задание мужчинам обещали миллион рублей.

Во время обысков у обвиняемых изъяли оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из Службы безопасности Украины (СБУ). Известно, что мужчины — граждане Украины, проживающие в Феодосии. Они обвиняются в покушении на человека в связи с выполнением им общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму и по мотивам политической ненависти.

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      Екатерина Кашурникова
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