Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:37, 11 декабря 2023Силовые структуры

Жительницы Феодосии пострадали в результате активации закрепленного к мопеду СВУ

СКР: два украинца взорвали мопед с помощью СВУ и ранили трех женщин в Феодосии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи предъявили обвинения двум гражданам Украины, взорвавшим мопед с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) и ранившим трех женщин в Феодосии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в СКР.

По данным ведомства, они обвиняются в покушении на трех человек общеопасным способом. 12 июня около подъезда многоквартирного дома по улице Земская Феодосии для причинения повреждений местному жителю агенты активировали установленное на мопеде СВУ. В результате диверсии трое прохожих получили осколочные ранения.

Ранее в СКР рассказали о делах пособников украинских спецслужб в Крыму. Среди задержанных также 39-летний уроженец Винницкой области и гражданин Чехии. Отмечается, что все они находятся в СИЗО и дают признательные показания.

11 декабря стало известно, что ФСБ в 2023 году разгромила в Крыму созданную под контролем западных кураторов разветвленную сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты и диверсии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская разведка доложила о планах Запада заменить Зеленского. Кто может возглавить Украину вместо него?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Комитет Госдумы одобрил идею заменить выдворение мигрантов штрафами

      В Крыму призвали продать отель Софии Ротару и передать средства армии России

      В Крыму задержаны участники разведывательной агентурной сети Киева

      Воевавший за ВСУ актер сериала «Возвращение Мухтара» погиб на фронте

      ЦИК разрешил проведение выборов президента в регионах с военным положением

      Получить гражданство Турции станет сложнее

      В России предложили решение из-за случаев нападения на работников скорых

      Жительницы Феодосии пострадали в результате активации закрепленного к мопеду СВУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости