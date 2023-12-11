Жительницы Феодосии пострадали в результате активации закрепленного к мопеду СВУ

СКР: два украинца взорвали мопед с помощью СВУ и ранили трех женщин в Феодосии

Следователи предъявили обвинения двум гражданам Украины, взорвавшим мопед с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) и ранившим трех женщин в Феодосии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в СКР.

По данным ведомства, они обвиняются в покушении на трех человек общеопасным способом. 12 июня около подъезда многоквартирного дома по улице Земская Феодосии для причинения повреждений местному жителю агенты активировали установленное на мопеде СВУ. В результате диверсии трое прохожих получили осколочные ранения.

Ранее в СКР рассказали о делах пособников украинских спецслужб в Крыму. Среди задержанных также 39-летний уроженец Винницкой области и гражданин Чехии. Отмечается, что все они находятся в СИЗО и дают признательные показания.

11 декабря стало известно, что ФСБ в 2023 году разгромила в Крыму созданную под контролем западных кураторов разветвленную сеть агентов Украины, готовивших резонансные теракты и диверсии.