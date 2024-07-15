Экспертиза подтвердила стрельбу в Трампа из трех разных видов оружия

CNN: анализ подтвердил, что в Трампа стреляли из трех разных видов оружия

Анализ подтвердил, что в бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа стреляли из трех разных видов оружия. Об этом свидетельствуют результаты аудиоэкспертизы директора Национального центра судебной экспертизы при Университете Колорадо в Денвере Каталины Григорас и старшего научного сотрудника того же университета Коула Уайткоттона, передает телеканал CNN.

«Первые три выстрела соответствовали предполагаемому оружию A, следующие пять — предполагаемому оружию B, а последний акустический импульс был издан возможным оружием C», — говорится в итоговом отчете экспертизы.

Ранее председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер заявил, что после покушения Трамп стал несокрушимым кандидатом в президенты, и его ждет победа на выборах.