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13:43, 15 июля 2024Мир

Экспертиза подтвердила стрельбу в Трампа из трех разных видов оружия

CNN: анализ подтвердил, что в Трампа стреляли из трех разных видов оружия

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Анализ подтвердил, что в бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа стреляли из трех разных видов оружия. Об этом свидетельствуют результаты аудиоэкспертизы директора Национального центра судебной экспертизы при Университете Колорадо в Денвере Каталины Григорас и старшего научного сотрудника того же университета Коула Уайткоттона, передает телеканал CNN.

«Первые три выстрела соответствовали предполагаемому оружию A, следующие пять — предполагаемому оружию B, а последний акустический импульс был издан возможным оружием C», — говорится в итоговом отчете экспертизы.

Ранее председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер заявил, что после покушения Трамп стал несокрушимым кандидатом в президенты, и его ждет победа на выборах.

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      Глеб Бажуткин
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