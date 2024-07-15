ФСБ задержала двух украинцев за шпионаж в пользу ВСУ

В Запорожской области ФСБ задержала двух украинцев за шпионаж в пользу ВСУ

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух украинцев за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

В отношении них следователи завели уголовное дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

По версии следствия, обвиняемые по заданию ВСУ через мессенджер Telegram передавали информацию о местах дислокации подразделений Российской армии. Далее по российским военным наносились удары.

Ранее в Орловской области ФСБ задержала 48-летнего местного жителя за государственную измену.