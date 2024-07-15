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20:53, 15 июля 2024Мир

Госдеп прокомментировал покушение на Трампа

Reuters: Госдеп заявил, что покушение на Трампа не повлияет на политику США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа никак не повлияет на внешнюю политику Вашингтона, заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. Его цитирует агентство Reuters.

«Это никак не влияет на нашу иностранную политику. Мы принимаем решения, основываясь на наших ценностях и интересах как государства, на интересах наших союзников», — сказал на брифинге сотрудник Госдепа.

Ранее Трамп пообещал, что уже сегодня объявит кандидатуру своего претендента на пост вице-президента.

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      Глеб Бажуткин
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