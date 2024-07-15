Трамп пообещал скоро назвать кандидатуру своего вице-президента

Fox News: Трамп заявил, что объявит кандидатуру вице-президента уже сегодня

Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп пообещал, что объявит кандидатуру своего претендента на пост вице-президента уже сегодня. Об этом сообщает Fox News.

По словам репортера телеканала Брета Байера, бывший американский лидер в телефонном разговоре подтвердил, что объявит кандидатуру на съезде партии в Милуоки.

«Он подтвердил, что сегодня сделает выбор вице-президента», — сообщил репортер.

13 июля на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Агенты Секретной службы прикрыли политика, а затем экстренно его эвакуировали.