Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 15 июля 2024Мир

Трамп пообещал скоро назвать кандидатуру своего вице-президента

Fox News: Трамп заявил, что объявит кандидатуру вице-президента уже сегодня
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Экс-президент США и кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп пообещал, что объявит кандидатуру своего претендента на пост вице-президента уже сегодня. Об этом сообщает Fox News.

По словам репортера телеканала Брета Байера, бывший американский лидер в телефонном разговоре подтвердил, что объявит кандидатуру на съезде партии в Милуоки.

«Он подтвердил, что сегодня сделает выбор вице-президента», — сообщил репортер.

13 июля на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Агенты Секретной службы прикрыли политика, а затем экстренно его эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине. Что об этом думают в Москве?

      На Украине задержали депутата партии Зеленского

      Кадыров ответил на давнее предложение поставить ему памятник

      В России собрались резко увеличить производство редких металлов

      Глава ВТБ допустил повышение ставки ЦБ до 18 процентов

      Бьянка Цензори в крошечном бюстгальтере пошла с мужем в кино

      Встреча освобожденного в суде генерал-майора Попова с друзьями попала на видео

      Трамп пообещал скоро назвать кандидатуру своего вице-президента

      Лебедята устроили забастовку из-за пустой миски

      Врач рассказала об опасности отказа от мяса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше