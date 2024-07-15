Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:31, 15 июля 2024Путешествия

Группа таксистов в Таиланде избила туриста до потери сознания

The Thaiger: группа мототаксистов на Пхукете избила туриста до потери сознания

Группа мототаксистов на Пхукете избила туриста до потери сознания. Инцидент попал на видео, которое опубликовано на странице Информационного центра популярного тайского курорта в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на него обратило внимание издание The Thaiger.

Мототаксисты напали на отдыхающего возле торгового центра Central Patong Mall в ночь на понедельник, 15 июля. На размещенных в сети кадрах трое водителей пинают ногами мужчину, который лежит на обочине. Затем проезжающая мимо на скутере девушка останавливается, чтобы помочь пострадавшему.

Авторы публикации призвали полицию принять меры и наказать виновных. Пользователи сети осудили действия мототаксистов и заявили, что произошедшее «запятнало имидж туризма» на Пхукете. «Эта стоянка такси заполнена головорезами. Увидев эту новость, туристы будут бояться пользоваться такими услугами», «Их следует привлечь к ответственности за нападение. Власти должны обеспечивать соблюдение закона», — написали возмущенные юзеры.

Как отмечает источник, позже стражи правопорядка задержали троих нарушителей. Пострадавшим оказался 30-летний турист из Кувейта.

В мае британский турист заступился за другого иностранца на курорте Таиланда и был жестоко избит на глазах жены. Незнакомцы ударили его бутылкой по голове и нанесли ножевые ранения.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Дональда Трампа прикрыла от пуль каратистка из России. Кто она и что о ней известно?

      Бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск

      В России завершился весенний призыв

      Зеленский выставил Западу требование

      Фигуранта дела генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест

      Белоруссия получит от России 100 миллиардов рублей на высокие технологии

      Названы любимые направления отдыха россиян летом

      В работе Xiaomi в России произошел масштабный сбой

      Южная Корея отказалась поддерживать прежний уровень отношений с Россией

      На Украине задержали следившего за военкомами мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше