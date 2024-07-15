Группа таксистов в Таиланде избила туриста до потери сознания

The Thaiger: группа мототаксистов на Пхукете избила туриста до потери сознания

Группа мототаксистов на Пхукете избила туриста до потери сознания. Инцидент попал на видео, которое опубликовано на странице Информационного центра популярного тайского курорта в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на него обратило внимание издание The Thaiger.

Мототаксисты напали на отдыхающего возле торгового центра Central Patong Mall в ночь на понедельник, 15 июля. На размещенных в сети кадрах трое водителей пинают ногами мужчину, который лежит на обочине. Затем проезжающая мимо на скутере девушка останавливается, чтобы помочь пострадавшему.

Авторы публикации призвали полицию принять меры и наказать виновных. Пользователи сети осудили действия мототаксистов и заявили, что произошедшее «запятнало имидж туризма» на Пхукете. «Эта стоянка такси заполнена головорезами. Увидев эту новость, туристы будут бояться пользоваться такими услугами», «Их следует привлечь к ответственности за нападение. Власти должны обеспечивать соблюдение закона», — написали возмущенные юзеры.

Как отмечает источник, позже стражи правопорядка задержали троих нарушителей. Пострадавшим оказался 30-летний турист из Кувейта.

В мае британский турист заступился за другого иностранца на курорте Таиланда и был жестоко избит на глазах жены. Незнакомцы ударили его бутылкой по голове и нанесли ножевые ранения.

