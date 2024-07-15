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15:26, 15 июля 2024Мир

Испания передаст Украине новую партию танков Leopard 2

Министерство обороны Испании сообщило о передаче 10 танков Leopard 2 Украине

Фото: Juan Medina / Reuters

Испания передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) новую партию бронетехники, в которую войдут 10 танков Leopard 2 модификации А4. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте испанского министерства обороны.

«С этой новой поставкой танков Leopard 2А4 Испания передала Украине в общей сложности 20 таких танков и планирует подготовить и передать еще одну партию во второй половине 2024 года», — говорится в документе.

Вместе с танками Мадрид также передает танковые эвакуаторы и противотанковые ракеты, количество которых оборонное ведомство не уточняет.

21 июня Испания передала Украине дополнительную партию ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

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      Глеб Бажуткин
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