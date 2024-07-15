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15:46, 15 июля 2024Ценности

Карди Би заметили с коляской за сотни тысяч рублей

Рэпершу Карди Би заметили с коляской Dior за 430 тысяч рублей

Кадр: Aissaoui Nacer / MEGA / pagesix

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би прогулялась с сыном в коляске за сотни тысяч рублей. Снимки публикует Page Six.

Папарацци заметили знаменитость вместе с сыном Вейвом в «Диснейленде» в Париже. Певицу сфотографировали с коляской люксового бренда Dior с монограммой марки, стоимость которой составляет 4900 долларов (430 тысяч рублей). Рэперша была одета в платье с цветочным принтом, ее образ дополнили массивные украшения.

Ранее в июле Карди Би пришла в «Диснейленд» с сумкой за миллион рублей. Певица вышла в свет с сумкой модного дома Chanel серебристого цвета в руках. Известно, что цена изделия составляет 12 тысяч долларов (миллион рублей).

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      Карина Черных
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