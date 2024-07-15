Mirror: король Великобритании Карл III написал письмо Трампу после покушения

Король Великобритании Карл III написал письмо бывшему президенту США Дональду Трампу после покушения на политика. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Букингемский дворец.

«Букингемский дворец подтвердил, что король Карл направил частное письмо бывшему президенту США Дональду Трампу в связи с попыткой покушения на него во время предвыборного митинга», — утверждается в публикации.

Послание монарха было передано бывшему американскому лидеру 14 июля через посольство Великобритании в США. В Букингемском дворце не стали раскрывать точное содержание письма.

Издание отметило, что послание Карла III может быть схожим со словами премьер-министра Великобритании Кира Стармера в связи с покушением. В ходе беседы с экс-президентом новый глава правительства осудил насилие, выразил соболезнования, а также пожелал Трампу и другим пострадавшим скорейшего выздоровления.

О покушении на жизнь бывшего президента США стало известно вечером 13 июля.