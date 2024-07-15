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20:53, 15 июля 2024Мир

Китай решил помирить палестинские движения

NYT: власти КНР примут представителей палестинских движений ХАМАС и ФАТХ

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Власти КНР на следующей неделе примут представителей палестинского радикального движения ХАМАС и Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Об этом сообщает The New York Times (NYT) cо ссылкой на официальных лиц движений.

По данным газеты, встреча станет попыткой преодолеть разногласия между соперничающими палестинскими движениями, которые давно борются за власть в секторе Газа и на Западном берегу.

При этом предыдущие попытки посредничества в переговорах между двумя группами, включая встречу в Пекине в апреле, не дали ощутимых результатов.

Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил, что лидер движения Исмаил Хания возглавит делегацию группы в Пекине. ФАХТ направит в китайскую столицу трех должностных лиц, включая заместителя председателя партии Махмуда аль-Алуля.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Военно-воздушные силы Израиля в результате удара по сектору Газа ликвидировали командира бригады ХАМАС Рафиа Саламу.

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      Семен Александров
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