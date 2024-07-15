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06:38, 15 июля 2024Мир

Учения КНР и России начались в Южно-Китайском море

Китай и Россия начали учения «Морское взаимодействие-2024» в Южно-Китайском море

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военно-морские учения Китая и России «Морское взаимодействие — 2024» начались в Южно-Китайском море, пишут «Известия».

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии КНР (НОАК) уже покидают порт Чжаньцзяна и выходят в море. Они должны провести разведку и поиск кораблей, подводных лодок противника. Будут выполнены зенитные, ракетные и артиллерийские стрельбы по обнаруженным мишеням.

Кроме того, экипажи отработают учебно-боевые удары из реактивно-бомбометных установок.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган рассказал, что совместные учения военных России и Китая показывают их решимость вместе реагировать на угрозы безопасности.

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      Марина Совина
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