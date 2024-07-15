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18:34, 15 июля 2024Мир

Конгрессвумен заявила о стоящем за покушением на Трампа зловещем и масштабном заговоре

Конгрессвумен Тейлор-Грин: покушение на Трампа кажется зловещим заговором
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Покушение на бывшего американского лидера и кандидата в президенты Дональда Трампа кажется зловещим заговором. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин.

«У меня очень много вопросов к тому, как этот 20-летний юноша смог почти в одиночку совершить покушение на президента Трампа. Это попахивает чем-то более зловещим и масштабным», — написала она, добавив, что вокруг инцидента существует «слишком много вещей, не имеющих смысла».

«Можете называть меня сторонницей теории заговора. Мне плевать», — подчеркнула конгрессвумен.

Ранее Тейлор-Грин отреагировала на неудавшееся покушение на Трампа словами «пощады врагам не будет».

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      Глеб Бажуткин
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