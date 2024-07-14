Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:33, 14 июля 2024Мир

В Конгрессе отреагировали на покушение на Трампа

Конгрессвумэн Тейлор-Грин: пощады врагам не будет
СюжетСтрельба в США

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин от Республиканской партии заявила после покушения на кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, что «пощады врагам не будет». Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети X.

«Пусть Господь пощадит наших врагов, потому что от нас пощады не будет», — отреагировала Тейлор-Грин.

Во время выступления политика началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия. Стрелок пока не задержан.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома. Точное число нападавших и их мотивация неизвестны.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Дональд Трамп пережил покушение, его ранили в ухо. Стрелок убит

      Стало известно о возможном местонахождении стрелка во время выступления Трампа

      Байден пока отказался считать стрельбу в Трампа покушением на него

      Президент Аргентины осудил покушение на Трампа

      Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство

      Байден отреагировал на покушение на Трампа

      Боррель осудил покушение на Трампа

      Нетаньяху прокомментировал стрельбу на митинге Трампа

      Маск сравнил Трампа с Рузвельтом

      Кеннеди-младший призвал американцев объединиться после покушения на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше