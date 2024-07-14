В Конгрессе отреагировали на покушение на Трампа

Конгрессвумэн Тейлор-Грин: пощады врагам не будет

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин от Республиканской партии заявила после покушения на кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, что «пощады врагам не будет». Соответствующий пост она опубликовала в социальной сети X.

«Пусть Господь пощадит наших врагов, потому что от нас пощады не будет», — отреагировала Тейлор-Грин.

Во время выступления политика началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия. Стрелок пока не задержан.

Секретная служба Соединенных Штатов начала расследование покушения на бывшего главу Белого дома. Точное число нападавших и их мотивация неизвестны.