Секретная служба США начала расследование покушения на Трампа

Секретная служба начала расследование покушения на Трампа в Пенсильвании

Секретная служба США начала расследование покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании. Об этом сообщила медиакомпания RSBN.

Отмечается, что точное число нападавших и их мотивация неизвестны. В данный момент подозреваемые не задержаны.

Покушение на Трампа было совершено на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания). Во время выступления политика началась стрельба, Трамп упал под трибуну, его накрыли агенты Секретной службы. Через какое-то время политик поднялся и вскинул вверх кулак.

Кандидат в президенты США выжил, он получил ранение головы, агенты Секретной службы эвакуировали окровавленного Трампа с места происшествия. Стрелок пока не задержан.

