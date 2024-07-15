В Калининграде лебедята устроили забастовку из-за пустой миски

В Калининграде лебедята устроили забастовку из-за пустой миски. Соответствующее видео приводит Telegram-канал центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».

На размещенных кадрах запечатлены птенцы лебедей. Они окружили сотрудницу центра и стали пищать на нее, вытягивая при этом шеи. Девушка объяснила, что лебедята ругаются на нее из-за отсутствия еды в миске.

«Они меня атакуют! Они ругаются, матерятся на меня (...). Они уже плавать не хотят. Им это неинтересно. Им интересна миска», — рассказала она.

Ранее броненосец напал на персонал Калининградского зоопарка и попал на видео. На размещенном ролике было видно, как животное зацепилось за обувь сотрудника учреждения. По мнению журналистов, причиной конфликта стало желание броненосца обратить на себя внимание с целью погладить ему живот.

