Нападение броненосца на сотрудника российского зоопарка попало на видео

Броненосец напал на сотрудника Калининградского зоопарка и попал на видео

Броненосец напал на персонал Калининградского зоопарка и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

На размещенных кадрах видно, как животное нападает на сотрудника учреждения, цепляясь за его обувь. В свою очередь, работник пытается аккуратно снять маленького броненосца со своей ноги, но терпит неудачу. По мнению авторов поста, причиной конфликта стало желание нападающего обратить на себя внимание с целью погладить ему живот.

Ранее сообщалось, что в Калининградском зоопарке обезьяны подрались во время обеда и попали на видео. Тогда камера зафиксировала четырех колобусов за трапезой. Один из них захотел отобрать еду у своего соседа, а также потрогать его шерсть.