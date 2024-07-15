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16:33, 15 июля 2024Россия

Массовая драка в российском ресторане попала на видео

Массовую драку в московской ресторане сняли на видео

Массовая драка произошла в ресторане на Речном вокзале в Москве из-за того, что гости заведения якобы долго собирались после закрытия. Конфликт попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина отмечал в ресторане свой день рождения в компании четверых людей. Однако из-за штормового предупреждения заведению пришлось закрыться и отменить запланированную вечеринку.

«К нам подошел официант и сказал, что он на охране заведения, и заведение закрыто, чтобы мы собирались побыстрее. Мы собирались побыстрее, насколько это возможно собраться пятерым людям. После чего к нам подошла уже толпа ребят. Они требовали, чтобы мы как можно быстро собрались и ушли», — рассказала жена пострадавшего.

По ее словам, когда они подходили к дверям, неизвестный напал на ее супруга, после чего началась драка. Один из нападавших изначально заявил, что является охранником ресторана, однако после приезда полиции сотрудники заведения заявили, что затеявшие конфликт у них не работают.

Ранее в Краснодаре произошла массовая драка с мигрантами из-за скандала на детской площадке. Родители обвинили мигрантов в том, что их детей не пускали на детские площадки во всем микрорайоне Пашковка.

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      Никита Абрамов
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