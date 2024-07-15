Массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере в Крыму

Роспотребнадзор: 26 детей попали в больницу с отравлением из лагеря в Крыму

В Крыму 26 детей попали в больницу с острой кишечной инфекцией из оздоровительного лагеря «Каламитский бриз» в Евпатории. О массовом отравлении несовершеннолетних сообщили в республиканском Роспотребнадзоре.

Предположительно, причиной стала норовирусная инфекция. Медики оценивают состояние пострадавших детей как удовлетворительное, разъяснили в Роспотребнадзоре.

«Установлены причины формирования очага группового заболевания детей, выявлены нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима, дезинфекционных мероприятий. Также установлена несвоевременная изоляция первых заболевших, что способствовало распространению инфекции», — отметили представители службы.

Ранее сообщалось, что вожатые лагеря «Чагытай» в Туве накормили детей шаурмой и чипсами. О принесших «запрещенку» сотрудниках стало известно после отравления отдыхающих.