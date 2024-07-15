Мэр российского города засудил пенсионерку за одну фразу в соцсетях

Мэр Салавата Миронов засудил жительницу города за критику в соцсетях

Мэр башкирского города Салават Игорь Миронов засудил пенсионерку за одну фразу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Поводом для подачи главой города искового заявления стала фраза «вор должен сидеть в тюрьме», которую россиянка разместила в соцсетях. Миронов счел высказывание оскорбляющим его честь и достоинство и попросил взыскать в его пользу полмиллиона рублей.

После рассмотрения дела в двух судебных инстанциях жительницу города обязали выплатить мэру более 70 тысяч рублей. Миронов заявил, что результатом рассмотрения иска он «доволен в плане общей концепции». Также чиновник планирует взыскать с пенсионерки понесенные им судебные расходы. Женщина не согласна с принятым решением и собирается его обжаловать.

Ранее мэра поселка в Ханты-Мансийском автономном округе уволили из-за снохи и сына. Выяснилось, что чиновник устроил родственников на работу, создав конфликт интересов. После этого с требованием лишить мужчину должности к местным депутатам обратились органы прокуратуры.