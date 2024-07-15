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09:33, 15 июля 2024Россия

Мигрантов в России попросят не свистеть

Приезжающих в РФ мигрантов призовут не шептаться на своем языке и не свистеть

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Приезжающих в Россию мигрантов призовут не шептаться про прохожих на своем языке и не свистеть. Об этом со ссылкой на разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) новый курс адаптации для мигрантов сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, мигрантам объяснят, что Россия — многонациональное государство, в котором все говорят на русском языке.

«Некоторые вещи, которые привычны для россиян, могут быть для вас новыми и необычными, и, наоборот, привычные для вас вещи могут быть неприемлемы в России. Однако помните: вы находитесь не у себя на родине», — говорится в лекции, которую должны будут посмотреть мигранты.

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Им также расскажут, что в России у женщин прав столько же, сколько и у мужчин, и относиться к ним нужно бережно — не следует «издавать звуки, свистеть и цыкать» вслед понравившемуся человеку.

Ранее в Госдуме захотели депортировать из страны мигрантов, отбывших наказание в местах лишения свободы. По данным Генпрокуратуры, которые приводят авторы соответствующего законопроекта, в 2023 году число совершенных иностранцами преступлений увеличилось на 75 процентов.

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      Марк Леонов
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